Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Операторы российского центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили безэкипажный катер боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Соответствующие кадры показало Минобороны РФ.

Отмечается, что вражеский безэкипажный катер был уничтожен 24 сентября вблизи побережья Крыма.

Также в среду, 24 сентября, в Новороссийске в результате атаки ВСУ пострадали 16 человек, двое из них погибли. Местные власти ввели режим ЧС.

Кроме того, власти провели эвакуацию отдыхающих с пляжей в Сочи в связи с угрозой атак безэкипажных катеров противника в акватории Черного моря.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР. В освобождении населенного пункта участвуют подразделения группировки войск «Запад».

