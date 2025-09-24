Вооруженные силы России завершают освобождение населенного пункта Кировск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины», — говорится в сообщении.

В освобождении населенного пункта участвуют подразделения группировки войск «Запад», отмечают в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны раскрыли детали освобождения Березового в Днепропетровской области. Боевики ВСУ оказывали серьезное сопротивление, но победу одержали российские военнослужащие.

Освободив село, бойцы оперативно зачистили все здания и подвалы. После чего приступили к гуманитарной миссии — помощи местным жителям, которые дожидались прихода нашей армии.

