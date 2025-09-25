Загадочные беспилотники вновь появились над Северной Европой

Неопознанные беспилотники вновь провоцируют панику в Северной Европе. Дроны этой ночью появились над Данией. Крупный аэропорт, который используют, в том числе, как военную базу, временно закрыли.

Гражданские рейсы перенаправляли в ближайшие воздушные гавани. Сообщения о беспилотниках приходили из других городов. Власти даже мобилизовали военных.

Но операция завершилась безрезультатно. Ни один беспилотник не сбили. Под утро они исчезли.

Похожая ситуация произошла несколько дней назад — в той же Дании, а также Швеции и Норвегии. Тогда беспилотники заметили вблизи аэропорта Осло. Движение воздушного транспорта пришлось ограничить. Больше 30 рейсов экстренно отменили.

Сообщается, что полиция арестовала двух граждан Сингапура. Они управляли дроном прямо над зданием Штаба вооруженных сил и над Министерством обороны.

