Дмитрий Дибров благодарен бывшей жене Полине за 17 лет счастья и троих детей

Печать в паспорте — не печать в сердце. Такое послание передал телеведущий Дмитрий Дибров своей бывшей жене Полине, его слова озвучил его адвокат Александр Добровинский корреспонденту 5-tv.ru у здания суда после официального развода звезд.

«Я уполномочен сегодня сделать заявление от Дмитрия Александровича Диброва. Дело в том, что он просил меня передать текстуально следующее: «Печать вступления людей в брак, печать о разводе ставится в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе», — пересказал Добровинский слова ведущего.

Он добавил, что Дибров благодарен за 17 лет счастья, а также за их троих «великолепных мальчиков». Он не забудет то лучшее, что у них было.

«Настоящие казаки», — так Дибров назвал своих детей.

Помимо этого, Добровинский рассказал о возможном суде с юристом Екатериной Гордон, чье поведение, по его словам, «выходит за рамки». Информация и материалы для суда с Гордон готовы, но нужно еще согласие Полины Дибровой, добавил адвокат телеведущего.

Если Полина согласится на суд с Гордон, то Дибров встанет на защиту Полины и будет участвовать в суде как третье лицо, сказал Добровинский.

В конце июля в СМИ появилась информация о том, что жена Диброва после 17 лет совместной жизни ушла от ведущего к другу семьи, женатому бизнесмену Роману Товстику. Мировой суд Подмосковья официально расторг брак телеведущего и его супруги 25 сентября.

У пары есть трое общих сыновей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и десятилетний Илья. Известно, что все дети останутся жить с матерью. Жить они будут в доме, арендованном на той же улице, где проживает Дибров. Полина Диброва не будет препятствовать общению с детьми.

По словам адвокатов, делить паре было практически нечего. Особняк, где жило семейство, был куплен Дибровым еще до брака и остался в его владении. Юристы подтвердили, что все имущественные вопросы урегулированы по взаимному согласию.

