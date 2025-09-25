«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям

Дык Фук пообещал вернуться в Россию с музыкальными подарками

Победитель «Интервидения — 2025» Дык Фук вернется в Россию с музыкальными подарками. Такое обещание вьетнамский исполнитель дал нашим зрителям на пресс-подходе в Москве.

Дык Фук признался, что для него участие в «Интервидении» было сравнимо с исполнением мечты. В последний день пребывания в российской столице он вышел к поклонникам и представителям СМИ с игрушкой чебурашки в руках и двумя флагами — России и Вьетнама.

«Я уверен, что я буду очень скучать. Я обещаю, что вернусь в ближайшее время с музыкальными подарками для русских зрителей», — дал слово музыкант.

Вьетнамский исполнитель поблагодарил и российских, и международных зрителей за то, что дарили ему любовь на протяжении всего конкурса.

