Батурин после начала СВО поругался с родными: «Я занял гражданскую позицию»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Актер признался, что ему тяжело понять и принять позицию семьи.

Почему Батурин поссорился с родственниками после начала СВО

Фото: Кадр из к/ф «Нарисованное счастье», реж. Игорь Мужжухин, 2018 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Батурин после начала СВО поддержал РФ и из-за этого поссорился с семьей

Уроженец Украины, актер театра и кино Юрий Батурин рассказал, что после начала СВО у него испортились отношения с родственниками. Семейными драмами артист поделился в интервью блогеру Сурену Каграманову, известному как пранкер Сорян.

«Моя родня мне предъявила претензию в том, что я занял такую гражданскую позицию, поддержал Россию. Я говорю, а какую еще позицию мне нужно занять?» — поделился актер.

Актер признался, что ему тяжело понять и принять позицию родственников, когда со стороны киевского режима звучат призывы к насилию в отношении русских.

«Как я буду относиться с пониманием и с уважением, когда со стороны противника звучат фразы „Москаляку на гиляку“ и „Москалив на ножи“. В контексте общем, что это значит? То есть, моего сына — на ножи, мою жену — на гиляку? Поэтому я и говорю, жена и сын — моя семья, а вы родственники. Почувствуйте разницу», — рассказывает Батурин.

Несмотря на осуждение со стороны родных, Юрий предлагал им переехать в Россию, обещая помощь с трудоустройством и определением племянников в школы, но получил отказ.

Актер признался, что очень скучает по родителям и испытывает чувство страха, что может их больше не увидеть.

«Я люблю и уважаю родителей и братьев, я по ним скучаю. У меня нет к ним никакого отталкивающего чувства. Я просто понимаю, что они находятся в определенном информационном пространстве, и с этим ничего не поделать. Есть у меня, конечно, страх не увидеть больше родителей, они люди в возрасте», — поделился Батурин.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Артем Ткаченко рассказал о практике раздельного сна с супругой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:47
ВСУ нанесли массированный из РСЗО «Град» по мирным жителям Брянской области
21:18
Человеческие останки и оружие: в Испании нашли 5000-летнюю гробницу-дольмен
21:16
«Удобно иметь и „тыл“, и „фронт“»: Алсу высказалась об изменах в отношениях
21:15
Полицейский нашел пропавшую девочку и сделал ей предложение спустя 15 лет
21:08
Завидный жених: у Киркорова обнаружили пять квартир в Москве
21:01
«Существуете, пока на вас покупают билеты»: Батурин об уехавших из РФ артистах

Сейчас читают

Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
И на Родине, и за рубежом: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео