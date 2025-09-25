Батурин после начала СВО поругался с родными: «Я занял гражданскую позицию»

Актер Батурин после начала СВО поддержал РФ и из-за этого поссорился с семьей

Уроженец Украины, актер театра и кино Юрий Батурин рассказал, что после начала СВО у него испортились отношения с родственниками. Семейными драмами артист поделился в интервью блогеру Сурену Каграманову, известному как пранкер Сорян.

«Моя родня мне предъявила претензию в том, что я занял такую гражданскую позицию, поддержал Россию. Я говорю, а какую еще позицию мне нужно занять?» — поделился актер.

Актер признался, что ему тяжело понять и принять позицию родственников, когда со стороны киевского режима звучат призывы к насилию в отношении русских.

«Как я буду относиться с пониманием и с уважением, когда со стороны противника звучат фразы „Москаляку на гиляку“ и „Москалив на ножи“. В контексте общем, что это значит? То есть, моего сына — на ножи, мою жену — на гиляку? Поэтому я и говорю, жена и сын — моя семья, а вы родственники. Почувствуйте разницу», — рассказывает Батурин.

Несмотря на осуждение со стороны родных, Юрий предлагал им переехать в Россию, обещая помощь с трудоустройством и определением племянников в школы, но получил отказ.

Актер признался, что очень скучает по родителям и испытывает чувство страха, что может их больше не увидеть.

«Я люблю и уважаю родителей и братьев, я по ним скучаю. У меня нет к ним никакого отталкивающего чувства. Я просто понимаю, что они находятся в определенном информационном пространстве, и с этим ничего не поделать. Есть у меня, конечно, страх не увидеть больше родителей, они люди в возрасте», — поделился Батурин.

