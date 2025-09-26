«Мне страшно»: Шура боится оставаться в помещении один

Певец Шура признался, что боится оставаться дома один

На своем юбилейном концерте в честь 50-летия певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев. — Прим. ред.) рассказал корреспонденту 5-tv.ru, почему боится жить в домах.

По словам одного из самых эпатажных представителей отечественного шоу-бизнеса, чтобы жить в большом доме, нужно, чтобы кто-то находился рядом. Шура поделился, что многие его друзья-знаменитости часто спрашивают, почему он предпочитает квартиру вместо просторного дома. Среди них и народная артистка РФ Лариса Долина.

«В домах мне жить страшно. У меня и Долина спрашивает: „Ну почему не дом?“. Ну, в доме надо заводить кого-то, чтоб кто-то с тобой был. Одному в доме остаться — это ********** (очень сильно испугаться. — Прим. Ред.)», — прокомментировал Шура.

Певец четко определил себя городским жителем и заявил, что у него есть хорошая квартира, в которой ему комфортно.

