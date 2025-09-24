«Это не тайна»: на что Шура готов пойти ради возможности выступать на сцене

Певец Шура заявил, что ради возможности выступать на сцене, он готов на все

Певец Шура ради сцены готов на все. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на своем юбилейном концерте.

Музыкант признался, что ради возможности выходить на сцену готов, в том числе и на изменения в собственном теле. Например, исполнитель не скрывает, что принимает скандально известный препарат для больных диабетом «Оземпик». Это лекарство помогло Шуре потерять 48 килограммов.

Певец придерживается мнения, что знаменитости должны представать перед зрителями опрятными людьми. Сегодня, уверен певец, не нужно шокировать публику номерами в одном нижнем белье.

«Нет, артист должен выходить красивым, чистым, загорелым, приятным, чтобы было приятно смотреть на артиста», — подчеркнул Шура.

Он добавил, что в 1990-е годы была другая эпоха, которая заставляла удивлять. Это было необходимо, чтобы выжить в то тяжелое время.

