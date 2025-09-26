Гендиректор НМГ назвала фильм «Красный шелк» универсальным для зрителей

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Лента вошла в топ-5 китайского проката и собрала более 1,5 миллиона долларов.

Фото, видео: ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕС КОММУНИКАЦИЙ»; 5-tv.ru

Российско-китайский детективный экшен «Красный шелк» подходит для самой широкой аудитории, поскольку сочетает в себе несколько жанров. Об этом 26 сентября заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«Красный шелк» довольно универсальный фильм для просмотра, причем для просмотра и семейного в том числе, потому что это остросюжетный детектив с элементами боевика, с элементами романтической истории. И каждый зритель может найти там что-то свое, а кроме того, это просто очень красивая картинка с очень красивыми видами Китая и волшебными видами Байкала», — отметила Баланова.

По ее словам, картина уже вошла в пятерку лидеров китайского проката и собрала свыше 1,5 миллиона долларов.

Исторический блокбастер «Красный шелк» вышел в широкий прокат в Китае 6 сентября. Фильм демонстрируется в кинотеатрах до 10 октября, а первые зрители поделились положительными впечатлениями от просмотра.

Проект создан при участии компании «НМГ Кинопрокат», входящей в холдинг «Национальная Медиа Группа». Дистрибьютором фильма на территории Китая выступает крупнейшая кинокорпорация China Film Group.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

