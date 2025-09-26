Умер режиссер Тигран Кеосаян

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 1 696 0

Он находился в коме с января 2025 года.

Умер режиссер Тигран Кеосаян

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Тигран Кеосаян ушел из жизни. Ему было 59 лет. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

В конце 2024 года Кеосаян перенес клиническую смерть, о чем сообщала его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. В тот момент у него отказали сердце и легкие. После этого телеведущий оказался в больнице, он был в коме с января 2025 года.

Долгое время врачи продолжали бороться за жизнь Кеосаяна, несмотря на его тяжелое состояние.

Режиссер перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах, после чего ему установили семь стентов. Во время того, когда супруг был без сознания, Симоньян обратилась с просьбой к тем, кто любит Тиграна. Она просила помолиться за его здоровье.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. Он с ранних лет мечтал, чтобы его жизнь была связана с киноиндустрией, к тому же хотел внести вклад в его развитие.

В работе Кеосаян стремился к высоким ценностям — продвигал ценности дружбы и верности, являющимися основой таких его работ, как «Мираж», «Мужская работа», «Три товарища» и многих других.

Карьеру в роли телеведущего Тигран Кеосаян начал в 2007 году. Он вел такие программы, как «Ты и я», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама».

Ранее, писал 5-tv.ru, фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» представила Маргарита Симоньян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Двойная жизнь: почему женатые мужчины становятся клиентами девушек по вызову
14:55
Патрушев: Россия и Индия — стратегические партнеры
14:33
Путин: вопрос финансирования возможного строительства второй БелАЭС не стоит
14:27
Поезд и грузовик столкнулись и загорелись в Смоленской области
14:25
Спасибо, что разрешил: Трамп «не против» закупок нефти у РФ двумя странами ЕС
14:20
«Круглая цифра»: фридайвер Алексей Молчанов рассказал о своем 40-м рекорде мира

Сейчас читают

Умер режиссер Тигран Кеосаян
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео