Фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» представила Маргарита Симоньян

Показ состоялся в рамках ММКФ.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Фильм режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» представили в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом с места событий сообщает корреспондент 5-tv.ru.
По сюжету главный герой ленты узнал, что болен раком, но все еще надеется на благополучный прогноз от столичного доктора. Ожидание этого ответа станет для него возможностью подвести итоги своей жизни и найти в пройденном пути новые смыслы.
На премьере фильма к зрителям обратилась супруга режиссера, который находится в коме, Маргарита Симоньян. Сценарий «Семи дней Петра Семеныча» создан на основе ее рассказа из сборника «Водоворот». Супруг полюбил эту историю, пропитанную «адлеровской атмосферой», и захотел ее экранизировать.
«Спасибо, что вы нашли время при такой хорошей погоде провести этот чудесный вечер с нами и посмотреть фильм Тиграна, который я не могу назвать последним. А я, как принято в эти тяжелые военные времена, скажу с надеждой в сердце, что это крайний фильм», — сказала Симоньян.
Как отметила жена режиссера, премьера без него, может быть, не самая лучшая идея. Она выразила сожаление в связи с отсутствием Кеосаяна, но подчеркнула — было бы хуже, если бы фильм просто никто не увидел, а его работа прошла зря.
О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно в начале января 2025 года. В больницу он попал еще раньше, в декабре 2024-го. Причиной госпитализации стало больное сердце, режиссер перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах. По сей день его состояние остается крайне тяжелым.
Ранее 5-tv.ru писал о премьере трейлера главной сказки года — фильма «Буратино».
- 18 апр
- В любую погоду: звезды на дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля
- 26 апр
- Фильм «Стыд» получил главный приз Московского Международного кинофестиваля
- 23 апр
- Куда смотрит Авербух? Беременная Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом
- 20 апр
- Верен традициям: Евгению Миронову вручили спецприз 46-го ММКФ
- 19 апр
- Открытие ММКФ началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- 3 мая
- Сохраняя традиции: чем запомнился 45-й Московский международный кинофестиваль
- 26 апр
- О способности любить: на ММКФ показали фильм про Специальную Олимпиаду в Казани
- 23 апр
- Алена Свиридова объяснила, почему отказывается от услуг стилистов
- 23 апр
- Эвелина Бледанс устроила танцы без нижнего белья на белой вечеринке ММКФ
- 21 апр
- Лучшее — враг хорошего: в чем блистали звезды ММКФ и кто перебрал с красотой
Читайте также
80%
Нашли ошибку?