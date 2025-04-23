Фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» представила Маргарита Симоньян

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Показ состоялся в рамках ММКФ.

Фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» представили в Москве

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
ММКФ

Фильм режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» представили в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом с места событий сообщает корреспондент 5-tv.ru.

По сюжету главный герой ленты узнал, что болен раком, но все еще надеется на благополучный прогноз от столичного доктора. Ожидание этого ответа станет для него возможностью подвести итоги своей жизни и найти в пройденном пути новые смыслы.

На премьере фильма к зрителям обратилась супруга режиссера, который находится в коме, Маргарита Симоньян. Сценарий «Семи дней Петра Семеныча» создан на основе ее рассказа из сборника «Водоворот». Супруг полюбил эту историю, пропитанную «адлеровской атмосферой», и захотел ее экранизировать.

«Спасибо, что вы нашли время при такой хорошей погоде провести этот чудесный вечер с нами и посмотреть фильм Тиграна, который я не могу назвать последним. А я, как принято в эти тяжелые военные времена, скажу с надеждой в сердце, что это крайний фильм», — сказала Симоньян.

Как отметила жена режиссера, премьера без него, может быть, не самая лучшая идея. Она выразила сожаление в связи с отсутствием Кеосаяна, но подчеркнула — было бы хуже, если бы фильм просто никто не увидел, а его работа прошла зря.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно в начале января 2025 года. В больницу он попал еще раньше, в декабре 2024-го. Причиной госпитализации стало больное сердце, режиссер перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах. По сей день его состояние остается крайне тяжелым.

Ранее 5-tv.ru писал о премьере трейлера главной сказки года — фильма «Буратино».

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