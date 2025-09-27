«Это ее изюминка»: Филипп Киркоров назвал главную фишку певицы MARGO

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 48 0

Артист долгое время поддерживает молодую исполнительницу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров: MARGО не прислушивается к моим советам

Фишка певицы MARGO — в экстравагантности. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился народный артист России Филипп Киркоров на закрытом камерном выступлении MARGO и Lil Pump.

«Она не всегда прислушивается к советам. Это связано с ее излишней экстравагантностью. Потом я понял, что это ее изюминка. Именно этим она отличается от всех», — сказал Филипп Киркоров.

По его словам, MARGO очень похожа на него в молодости: ляпнет, что думает, а потом проблемы разгребает. Такая прямолинейность, как признался музыкант, нередко мешала его карьере. При этом Киркоров добавил, что с годами он все же научился сдерживать свой пылкий характер.

Артист не хочет, чтобы молодая певица проходила через то же самое, что и он когда-то, поэтому пытается дать ей лучшие наставления.

«Я на эти грабли наступал. Зачем же ей это делать», — подытожил музыкант.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров рассказал о своем здоровье. Долгое время артист не появлялся на публике из-за полученного на концерте ожога и осложнений после него.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Последние новости

9:30
Politico: Илон Маск фигурирует в документах по делу Эпштейна
9:19
Что сделать осенью, чтобы лопаты и грабли не заржавели до весны
9:13
Лавров и премьер-министр Судана обсудили военно-политический кризис в республике
9:01
«Высокие требования»: почему у школьников развивается хроническая усталость
8:46
«Это ее изюминка»: Филипп Киркоров назвал главную фишку певицы MARGO
8:35
В Иркутской области погиб 16-летний подросток, улетев на машине в кювет

Сейчас читают

С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
В Нью-Йорке прошли антиизраильские протесты на фоне выступления Нетаньяху на Генассамблее ООН
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео