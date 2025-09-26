Путин: поддержка ветеранов СВО — ключевая задача России

|
Мария Гоманюк
Российский глава подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.

Основная задача России — поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами российских регионов в режиме видеоконференции.

«Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей — это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых», — сказал Путин.

При этом российский глава подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

«У нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы решать задачи стратегического развития страны, добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере», — отметил он.

Помимо этого, Путин добавил, что в 2025 году проходит реализация новых национальных проектов в стране.

«Их эффективность в значительной степени зависит от того, как выстроена работа на местах. Прощу не снижать темпов выполнения поставленных задач», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал помощь ветеранам СВО данью со стороны государства.

