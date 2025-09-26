В Москве наградили лауреатов II Национальной премии имени Кулакова

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 31 0

С приветственным словом выступил заслуженный деятель науки РФ и академик РАН Геннадий Сухих.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве наградили лауреатов II Национальной премии имени В. И. Кулакова «Навстречу жизни». Мероприятие прошло в рамках XXVI Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и Дитя». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

«У нас два часа будут великих совершенно событий, хотелось бы, чтобы они запомнились. У нас будет много фото, воспоминаний коротких, но ярких», — рассказал перед началом церемонии заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Геннадий Сухих.

Номинации премии призваны отметить работу специалистов таких областей, как акушерство, гинекология, неонатология и репродуктология.

Премия была учреждена ученым советом ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России в память об академике Кулакове. Он был выдающимся ученым, который более двух десятилетий возглавлял Научный центр акушерства и гинекологии.

«Если бы не было 1986 года, когда, закончив докторскую, после каких-то предложений, (Геннадий Сухих. — Прим. Ред.) оказался в кабинете Владимира Ивановича (Кулакова. — Прим. ред.)… Его команда — сходите в партком и профком. Я сходил. Возвратился к нему. Он говорит: «Ну хорошо, будем заниматься конкурсом», — поделился Сухих.

