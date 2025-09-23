Самое страшное: хирург рассказал, чем опасны аборты

|
Элина Битюцкая
Профилактические беседы на эту тему следует начинать со школьного возраста.

Выявлена причина патологии приращения плаценты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Курганский хирург Руденко: аборты — причина патологии плаценты

Маточные кровотечения занимают первое место среди причин материнской смертности, сообщает URA.RU.

Возникают они при таком осложнении, как приращение плаценты. Причиной данной патологии могут являться ранее сделанные аборты, рассказал курганский сосудистый хирург Николай Руденко. Он считает, что рассказывать о вреде прерывания беременности нужно еще в школе, чтобы дети понимали, чего следует избегать в будущем.

«В структуре материнской смертности на первом месте стоят акушерские кровотечения. Самая страшная проблема — гипотонические маточные кровотечения, вызванные приращением плаценты. Плацента прорастает своими ворсинами хориона в слой матки, иногда прорастает в мочевой пузырь, иногда в рубец, который был после кесарева сечения», — рассказывает Руденко.

По словам хирурга, в 2022 году в Курганской области было выполнено десять операций по сохранению репродуктивной функции при патологии плаценты. При выявлении вышеописанной патологии проводится плановая операция по данным обследования УЗИ и МРТ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делать, если роды начались вне больницы.

