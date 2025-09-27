Около 100 человек погибли в результате обрушения шахты в Нигерии
На объекте в штате Замфара добывали золото.
Фото: AP/TASS/ТАСС
На севере-западе Нигерии в результате обрушении шахты, добывающей золото, погибли не менее 100 человек. С такой информацией выступило агентство Reuters.
«Не менее 100 человек погибли в результате обрушения золотодобывающей шахты в нигерийском штате Замфара», — говорится в материале.
Спасательные работы не закончились до сих пор. Специалисты эктренных служб продолжают поиски выживших, медики помогают раненным, некоторые пострадавшие уже находятся в местных больницах.
Представитель ассоциации шахтеров штата Замфара Мухаммад Иса уточнил, что среди жертв инцидента есть и спасатели — некоторые из них задохнулись, пытаясь помочь пострадавшим.
