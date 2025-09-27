Около 100 человек погибли в результате обрушения шахты в Нигерии

Алексей Мокряков
На объекте в штате Замфара добывали золото.

Обрушение в шахте Нигерии — подробности

На севере-западе Нигерии в результате обрушении шахты, добывающей золото, погибли не менее 100 человек. С такой информацией выступило агентство Reuters.

«Не менее 100 человек погибли в результате обрушения золотодобывающей шахты в нигерийском штате Замфара», — говорится в материале.

Спасательные работы не закончились до сих пор. Специалисты эктренных служб продолжают поиски выживших, медики помогают раненным, некоторые пострадавшие уже находятся в местных больницах.

Представитель ассоциации шахтеров штата Замфара Мухаммад Иса уточнил, что среди жертв инцидента есть и спасатели — некоторые из них задохнулись, пытаясь помочь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в заброшенной шахте под Воркутой погиб блогер из Новомосковска Павел Морозов. Он любил шахты и подземелья, изучал подобные места по всей стране, часто наведывался в заброшенные уголки Петербурга и Воркуты. Роковой объект в Коми Павел посещал год назад, но тогда не спустился, а теперь решил туда вернуться.

