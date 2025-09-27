«Демонизация России»: эксперт назвал провокации Украины с БПЛА частью антироссийской кампании

Дроны используются Киевом для втягивания НАТО и эскалации конфликта.

Фото, видео: Reuters/Steven Knap; 5-tv.ru

Александр Степанов: провокации Украины с БПЛА — это нагнетание русофобии

Провокации Украины с российскими беспилотниками являются частью антироссийской кампании. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Александр Степанов.

«Это часть системной провокации, нагнетания русофобии, демонизации Российской Федерации и формирования мнимой угрозы. А для чего это делается? Для того, чтобы обосновать милитаризацию российского приграничья, насыщение стран восточного фланга НАТО различными типами и системами наступательного вооружения», — отметил Степанов.

По его словам, Киев прибегает к таким действиям ради подготовки будущего размещения многонационального контингента НАТО на украинской территории. Обман с дронами, по мнению Степанова, используется для оправдания необходимости постоянного присутствия альянса и ухудшения отношений России с Западом.

Эксперт уточнил, что дроны могут быть намеренно перехвачены Украиной прямо с поля боя. При этом техника сохраняется в целостности и может быть дополнительно оснащена взрывчатыми элементами, что формирует ложную доказательную базу о российском происхождении аппаратов.

Степанов также сослался на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее указывала на аналогичные провокации Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что Украина перехватывает российские дроны и направляет их в сторону стран НАТО. Он подчеркнул, что такие действия представляют собой опасную эскалацию и могут привести к мировой войне.

Накануне Захарова со ссылкой на венгерские источники сообщила, что киевский режим намерен продолжить провокации, выдавая запущенные с территории Украины беспилотники за российские. По ее словам, подобные шаги направлены на втягивание Евросоюза в конфликт.

