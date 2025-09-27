В Москве завершили реставрацию Египетского павильона усадьбы Останкино

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ремонт Египетского павильона усадьбы Останкино завершен

Фото: © РИА Новости/Алексей Бушкин

В Москве завершили реставрацию Египетского павильона усадьбы Останкино. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В ходе масштабных работ реставраторы привели в порядок исторические печи, а также скульптуры сфинксов, которые их украшают. Помимо этого, специалистам удалось восстановить первозданный облик подлинных художественных паркетов и старинных дверей, украшенных позолоченной и посеребренной резьбой.

«Останкинский дворец — настоящая жемчужина русского искусства конца XVIII века. Он был построен из дерева и вместе с интерьерами полностью сохранился до наших дней», — написал в своем Telegram-канале Собянин.

Дворец расположен в бывшем имении графа Николая Шереметева. Проект павильона разрабатывал Франческо Кампорези. Над его созданием работали и другие выдающиеся архитекторы того времени. Среди них — Иван Старов, Винченцо Бренна и Джакомо Кваренги.

«Теперь Египетский павильон с галереями можно будет увидеть в первозданном виде, во всей его красоте», — добавил Собянин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена.

