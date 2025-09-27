Российские военные нанесли удар по тяговым подстанциям ВСУ

ВС РФ также уничтожили пункты временной дислокации иностранных наемников.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России нанесла удар по тяговым подстанциям, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и техники в Донбасс. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, по противнику был нанесен массированный удар. Российские военные задействовали оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракеты и артиллерию. В результате этого удалось уничтожить не только подстанции, но и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Также в Telegram-канале Минобороны сказано, что ВС РФ ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.

«Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и материальных средств», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Степовое в Днепропетровской области, а также Дерилово и Майское в Донецкой Народной Республике.

