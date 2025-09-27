Тревожный тип? Почему взрослые превращаются в «вечных студентов»

Психолог Таранова: современный мир позволяет человеку постоянно развиваться

Независимо от возраста, человеку полезно получать новые знания и совершенствоваться в профессиональной деятельности. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила психолог Ирина Таранова.

По словам эксперта, есть три причины, по которым люди тянутся к усовершенствованию себя. Первая причина — естественный интерес.

«Человеку интересно развиваться в разных направлениях, либо совершенствоваться в одном. Имея такую возможность, он идет учиться», — уточнила она.

Другой причиной является большое количество возможностей. Если один вид деятельности не по душе, то легко можно сменить его на другой.

«Сейчас, если не нравится выбранная профессия, можно пойти переучиться. Например, человек был учителем, а решил стать флористом, то он идет спокойно переучивается, потому что ему это в удовольствие. А лет 40-50 назад отреагировали бы совсем иначе и сказали бы, что у человека с головой не в порядке, если он один род деятельности сменил на другой», — добавила Таранова.

Также специалист упомянула и о третьей причине. По ее мнению, в современном мире большое количество тревожных людей. Они переживают, что имеют недостаточно знаний в своей сфере деятельности, именно поэтому начинают бесконечно учиться, откладывая работу и профессиональный рост.

