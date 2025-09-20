Книга — лучший друг: как привить ребенку любовь к чтению

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Равнодушие к книгам может привести к снижению концентрации внимания, бедности речи и сложностям в обучении.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Тема:
Книги

Психолог Тараева: в детском возрасте проще всего заинтересовать ребенка книгой

Ключевой проблемой современного поколения детей является отсутствие интереса к литературе. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила детский психолог Ирина Тараева.

Равнодушие к чтению может привести к снижению концентрации внимания, бедности речи и сложностям в обучении. Специалист подчеркнула, что первостепенная задача родителей — формировать у ребенка интерес к чтению с первых лет жизни.

«В возрасте двух-трех лет нужно начинать читать первые сказки, и мы можем поддерживать интерес ребенка с помощью интонации, вовлеченности ребенка в процесс и регулярности чтения. Отличный способ заинтересовать малыша — читать всей семьей хотя бы 15 минут в день», — объяснила Ирина Тараева.

Психолог также отметила, что чем позже родители начинают прививать любовь к книгам, тем сложнее сформировать устойчивую привычку к чтению.

«В подростковом возрасте сложно сформировать привычку, которую хотят навязать взрослые извне, а не сам подросток хочет сформировать в себе эту привычку. В таком случае родителям важно разговаривать с ребенком о пользе чтения, давать свободу и поддерживать в выборе литературы», — дополнила психолог.

Тараева также добавила, что открыть для себя мир книг можно и во взрослом возрасте, но это возможно только при наличии внутренней мотивации и личного желания. Психолог рекомендовала начинать с книг, адаптированных под личные интересы, и использовать современные форматы — аудиокниги или электронные версии.

Совместное чтение не только развивает интеллектуальные способности, но и укрепляет эмоциональную связь между родителями и детьми, создавая традицию семейного досуга.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие ошибки совершают родители школьников.

Тема:
Книги

