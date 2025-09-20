Равнодушие к книгам может привести к снижению концентрации внимания, бедности речи и сложностям в обучении.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Психолог Тараева: в детском возрасте проще всего заинтересовать ребенка книгой
Ключевой проблемой современного поколения детей является отсутствие интереса к литературе. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила детский психолог Ирина Тараева.
Равнодушие к чтению может привести к снижению концентрации внимания, бедности речи и сложностям в обучении. Специалист подчеркнула, что первостепенная задача родителей — формировать у ребенка интерес к чтению с первых лет жизни.
«В возрасте двух-трех лет нужно начинать читать первые сказки, и мы можем поддерживать интерес ребенка с помощью интонации, вовлеченности ребенка в процесс и регулярности чтения. Отличный способ заинтересовать малыша — читать всей семьей хотя бы 15 минут в день», — объяснила Ирина Тараева.
Психолог также отметила, что чем позже родители начинают прививать любовь к книгам, тем сложнее сформировать устойчивую привычку к чтению.
«В подростковом возрасте сложно сформировать привычку, которую хотят навязать взрослые извне, а не сам подросток хочет сформировать в себе эту привычку. В таком случае родителям важно разговаривать с ребенком о пользе чтения, давать свободу и поддерживать в выборе литературы», — дополнила психолог.
Тараева также добавила, что открыть для себя мир книг можно и во взрослом возрасте, но это возможно только при наличии внутренней мотивации и личного желания. Психолог рекомендовала начинать с книг, адаптированных под личные интересы, и использовать современные форматы — аудиокниги или электронные версии.
Совместное чтение не только развивает интеллектуальные способности, но и укрепляет эмоциональную связь между родителями и детьми, создавая традицию семейного досуга.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие ошибки совершают родители школьников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 сент
- Автор бестселлера «Код да Винчи» Дэн Браун представил новую книгу
- 26 авг
- Кто написал «Муму»? Футболистов хотят обязать читать книги
- 18 авг
- Пропить глобус мог не Хабенский: как снимали фильм «Географ глобус пропил»
- 19 июл
- Юные «активные граждане» Москвы поучаствуют в тематической книжной викторине
- 26 июн
- «Хожу в халате»: Валерий Баринов поделился, как коротает одинокие вечера
- 13 июн
- От романа до детектива: пять знаменитых экранизаций «Алых парусов» Грина
- 11 июн
- Секреты «Алых парусов»: кому Грин посвятил книгу на самом деле и откуда взялась Ассоль
- 6 июн
- Будут тебе «Алые паруса»: какие книги похожи на роман-феерию Грина
- 31 мая
- «Я могу избить их обоих»: Байден прокомментировал книгу о своем президентстве
- 29 мая
- В Москве во время презентации книги совершено нападение на священника
53%
Нашли ошибку?