Просилась поговорить с «Алисой»: Галыгин обеспокоен увлечением детей ИИ

|
Евгения Алешина
Телеведущий рассказал об удивительной ситуации, связанной с семьей его друзей.

Вадим Галыгин: дети все чаще выбирают «Алису» вместо живого общения

Современные дети стали отдавать предпочтение общению с искусственным интеллектом (ИИ), в том числе «Алисой», вместо игр со сверстниками. Об этом заявил актер и телеведущий Вадим Галыгин корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ).

Артист поведал журналистам удивительную историю, с которой он столкнулся на детском праздновании дня рождения. На мероприятии было много детей — все веселились, общались, играли, радовались жизни. Но в какой-то момент к нему подходит дочка его друзей и задает неожиданный вопрос.

«Можно зайти в дом?» — спрашивает девочка.

«А что случилось?» — уточняет Галыгин.

«Я хотела с „Алисой“ поговорить», — ответила она.

Такого ответа артист точно не ожидал услышать. Вокруг куча детей, а ребенок желает пообщаться именно с искусственным интеллектом.

«Бедная девочка», — подумал он.

В итоге ошарашенный Галыгин все равно повел ребенка в дом, посадил с «Алисой» и слышал, как они долго о чем-то говорили.

Что касается самого телеведущего, то Галыгин ответил категорически: привычки общаться с ИИ у него нет, ведь ему есть, с кем поговорить.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды думают об «Интервидении-2025». Актеры Владимир Конухин и Вадим Галыгин поделились впечатлениями от прошедшего конкурса.

