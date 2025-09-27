«Будет много женихов»: Дмитрий Богдан о том, где девушкам искать любовь

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 39 0

Актер уверен, что у нас в стране живут настоящие мужчины.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Актер Богдан: женихов искать не нужно— настоящие мужчины скоро вернутся с фронта

Девушкам не нужно искать себе женихов — настоящие мужчины скоро вернутся с фронта. Об этом заявил актер Дмитрий Богдан корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ).

«Сейчас вернутся (с фронта — Прим. ред.). Сейчас много хороших мужчин и растет», — сказал актер, отвечая на вопрос журналиста про поиск любви в современном мире для женщин.

По словам артиста, именно наши бойцы являются самыми настоящими мужчинами, на которых можно положиться. К такому мнению Дмитрий Богдан пришел после посещения новых российских территорий, когда он представлял сериал «Центурия».

«Там (на новых территориях — Прим. ред.) мы общались со многими людьми, настоящими мужчинами», — сказал он.

Актер уверен: когда они вернутся, то изменят в еще более положительную сторону моральные установки общества, в том числе молодое поколение.

«Я думаю, что женихов у нас в ближайшее время будет много», — заключил Дмитрий Богдан.

