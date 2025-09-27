Лавров предупредил ООН о риске «дворцового переворота»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

Секретариат организации нельзя превращать в инструмент узкой группы стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: Россия призывает не допустить дворцового переворота в ООН

Россия призывает предотвратить «дворцовый переворот» в Секретариате ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Нельзя допускать попыток „дворцового переворота“ в Секретариате, его приватизации небольшой группой стран», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, состав исполнительных органов должен отражать новые мировые реалии и обеспечивать справедливое представительство стран глобального большинства.

Лавров добавил, что Россия как председатель Совбеза планирует 24 октября, в День ООН, провести специальное заседание, посвященное развитию организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров заявил о попытках разделить мир на «своих» и «чужих». По его словам, грубое пренебрежение принципом равенства ряда государств подрывает доверие к международному праву и ведет к новым кризисам.

Лавров напомнил, что Устав ООН задумывался как «яркий маяк сотрудничества», и его принципы должны соблюдаться всеми странами без исключения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

20:29
Лавров предупредил ООН о риске «дворцового переворота»
20:15
Лавров: Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии
20:06
Лавров заявил об угрозе третьей мировой войны из-за риторики НАТО
20:00
Лавров заявил о попытках разделить мир на «сад» и «джунгли»
19:52
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
19:47
Лавров: Россия открыта к переговорам с Украиной

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
«Судный день. Пятница, 13 ноября 2026-го»: наступит ли конец света в этом году
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео