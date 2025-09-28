Собянин: Современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы

Анастасия Федорова
В новых игровых зонах дети могут проявлять творческие и инженерные навыки.

Где находятся лучшие площадки детские Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В столице продолжается развитие современных игровых пространств для детей: новые площадки с интерактивными научными модулями открылись в 15 районах города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В новых игровых зонах дети могут проявлять творческие и инженерные навыки. Так, во дворе дома 31 на Бескудниковском бульваре оборудовали площадку для спектаклей театра теней. В Академическом районе рядом с домом 7/5, корпусом 1 на улице Винокурова школьники могут изучить принцип работы первых киноаппаратов, освоить основы электричества и схемотехники, а также почувствовать себя инженерами-акустиками, слушая отдельные звуки окружающей среды.

В Бабушкинском районе на площадке возле дома 9 на улице Искры дети могут шифровать послания с помощью азбуки Морзе. В Бирюлеве Восточном на площадке около дома 27 на Бирюлевской улице расположены модули для изучения различных физических явлений. В Некрасовке школьники могут превратить механическую энергию в электрический ток, собрать электрическую цепь и пройти электрический лабиринт. В Люблине дети помимо научных экспериментов могут отправиться в морские приключения.

Новые игровые зоны созданы с учетом безопасности, развивающего потенциала и интересов детей, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе и одновременно знакомиться с основами науки и техники.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве завершили реставрацию Египетского павильона усадьбы Останкино.

Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года

