Сотрудник зоопитомника в Забайкалье погиб после нападения изюбря

Эфирная новость 24 0

Мужчину увезли на скорой, однако спасти его не удалось.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудник зоопитомника в Забайкалье погиб после нападения Изюбря.

Олень сломал стену вольера и стал бродить по территории парка. Трое сотрудников попытались загнать его обратно. Животное набросилось на одного из них, сбило с ног и затоптало. По словам очевидцев, пострадавший получил серьезные травмы и потерял много крови. Мужчину увезли на скорой, однако спасти его не удалось.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:40
Рост или стоп: чем грозит снижение прогноза по сельскому хозяйству
6:30
Снайперы сбили более 100 дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:14
Сотрудник зоопитомника в Забайкалье погиб после нападения изюбря
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
5:11
«Это помогает»: от каких продуктов нужно отказаться во время простуды
4:26
Оппозиция Молдавии набрала 49,54% после обработки 100% протоколов

Сейчас читают

Умерла 46-летняя Ирина Синецкая, чемпионка мира и Европы по боксу
Журналист предсказал для Молдавии «украинский сценарий»
Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год