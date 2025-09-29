Сотрудник зоопитомника в Забайкалье погиб после нападения изюбря
Мужчину увезли на скорой, однако спасти его не удалось.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
Сотрудник зоопитомника в Забайкалье погиб после нападения Изюбря.
Олень сломал стену вольера и стал бродить по территории парка. Трое сотрудников попытались загнать его обратно. Животное набросилось на одного из них, сбило с ног и затоптало. По словам очевидцев, пострадавший получил серьезные травмы и потерял много крови. Мужчину увезли на скорой, однако спасти его не удалось.
