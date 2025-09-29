«Риск серьезных осложнений»: какой вред здоровью наносит утягивающее белье

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Не стоит путать одежду для механической временной корректировки фигуры с компрессионными вещами, прописанными врачом.

Опасно ли постоянно носить утягивающее белье

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Терапевт Агаева: частое ношение утягивающего белья смещает стенки желудка

При постоянном ношении утягивающее белье серьезно вредит здоровью. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева.

«Утягивающее белье не опасно при кратковременном использовании. Например, если предстоит важное мероприятие, то можно надеть такую одежду на четыре-шесть часов. Этот промежуток времени является оптимальным для здорового человека, при котором риски серьезных осложнений минимальны», — отметила медик.

Она подчеркнула, что даже в этом случае следует соблюдать несколько правил, чтобы не навредить собственному организму. Например, нужно надевать такое белье прямо перед выходом из дома и снимать сразу после возращения. Спать в такой одежде нельзя.

Кроме того, белье должно быть подобрано по размеру и не вызывать боль, онемение конечностей и проблем с дыханием. Также эксперт рекомендовала отдавать предпочтение вариантам без косточек и «дышащим» материалам.

Длительное ношение такой одежды вредит и внутренним органам, и сердечно-сосудистой системе. Например, при постоянном утягивании талии может произойти смещение стенок желудка и заброс кислоты в пищевод, что способно спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, предупредила Агаева.

При частом сдавливании груди возникают проблемы с дыханием, слабость, головокружение и одышка. А если провести много времени в утягивающих шортах и корсете, то можно потерять тонус мышц живота и тазового дна. Это, в свою очередь, усугубляет диатез, если таковой имеется, и приводит к недержанию мочи, когда человек занимается физической нагрузкой. К тому же могут опуститься органы малого таза.

Кроме того, такие шорты давят на паховую область, что препятствует оттоку крови по бедренной вене. Это способствует венозному застою, а значит, снижению артериального давления и возникновению предобморочного состояния, отметила врач.

Терапевт подчеркнула, что от постоянного ношения подобной одежды снижается чувствительность кожи.

Также эксперт заметила, что многие путают утягивающее белье с медицинским компрессионным. Первое нужно для временной коррекции фигуры механическим давлением. Второе назначается врачом для лечения и профилактики сосудистых болезней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач развеяла мифы о бюстгальтерах.

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

