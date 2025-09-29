Дюмин заявил о росте числа граждан России со статусом «защитник Отечества»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

По словам политика, государство должно быть к этому готово.

Дюмин: число россиян со статусом защитник Отечества вырастет

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дюмин заявил об увеличении числа граждан РФ со статусом «защитник Отечества»

Количество граждан России со статусом «защитник Отечества» в ближайшее время увеличится в несколько раз. Об этом заявил помощник президента РФ и секретарь Государственного совета Алексей Дюмин.

«Мы с вами должны понимать, что через определенное время категория граждан, речь сегодня о которых идет, а это защитники нашего Отечества, увеличится кратно», — сказал Дюмин в ходе своего выступления на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО).

Государство, как отметил помощник президента, должно быть к этому готово. Поэтому важно заранее проработать все возникающие вопросы, относящиеся к данной теме. Также нужно решить накопившиеся проблемы. В этом, по словам Алексея Дюмина, может помочь успешный опыт некоторых регионов.

В ходе своего выступления секретарь Госсовета отметил, что вопросы, связанные с военнослужащими и защитниками Отечества, находятся на личном контроле президента РФ Владимира Путина.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава российского государства подписал закон о выплате двух пенсий участникам СВО и добровольцам Донбасса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

16:02
«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
15:54
В Италии сообщили о фальсификациях на выборах в Молдавии и на избирательных участках в Европе
15:50
На 92-м году жизни умер португальский актер Луис Альберто
15:40
Минтруд: в России вырастет сумма материнского капитала
15:22
«Риск серьезных осложнений»: какой вред здоровью наносит утягивающее белье
15:05
Полный шок: британский журналист назвал мифы о России пропагандой Запада

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год