Дюмин заявил о росте числа граждан России со статусом «защитник Отечества»

Дюмин заявил об увеличении числа граждан РФ со статусом «защитник Отечества»

Количество граждан России со статусом «защитник Отечества» в ближайшее время увеличится в несколько раз. Об этом заявил помощник президента РФ и секретарь Государственного совета Алексей Дюмин.

«Мы с вами должны понимать, что через определенное время категория граждан, речь сегодня о которых идет, а это защитники нашего Отечества, увеличится кратно», — сказал Дюмин в ходе своего выступления на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО).

Государство, как отметил помощник президента, должно быть к этому готово. Поэтому важно заранее проработать все возникающие вопросы, относящиеся к данной теме. Также нужно решить накопившиеся проблемы. В этом, по словам Алексея Дюмина, может помочь успешный опыт некоторых регионов.

В ходе своего выступления секретарь Госсовета отметил, что вопросы, связанные с военнослужащими и защитниками Отечества, находятся на личном контроле президента РФ Владимира Путина.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава российского государства подписал закон о выплате двух пенсий участникам СВО и добровольцам Донбасса.

