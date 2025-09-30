Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ

|
Три года назад Донбасс и Новороссия вошли в состав страны.

В России отмечают День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года, когда в Кремле были подписаны международные договоры. До этого во всех регионах прошли референдумы, подавляющим большинством голосов жители высказались за то, чтобы вновь стать частью нашей страны.

Президент Владимир Путин отметил — это событие стало символом исторической справедливости и единства русского народа.

«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим: поддержали своих братьев и сестер в их твердом ответственном выборе. Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы; сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И так же вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом — великую и независимую страну, суверенное государство», — прокомментировал президент.

За три года в новых регионах построено и отремонтировано 23,5 тысячи объектов — это жилые дома, школы, больницы, спорткомплексы. Обновляются дороги и ключевые объекты энергетики.

