Борьба с зудом и шелушением: врач раскрыла секреты ухода за кожей головы осенью

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 69 0

Важно использовать правильный шампунь.

Врач-дерматовенеролог раскрыла секреты ухода за кожей головы

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дерматовенеролог Михайлова: из-за ношения шапки может появиться жирная себорея

С наступлением холодов у россиян нередко появляются ломкость и тусклость волос, а также сухость, зуд и шелушение. Это приводит к размножению грибков, которые способствуют более активному выпадению волос. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова

Чтобы избежать этих проблем, важно адаптировать уход за кожей головы в осенний период. Так, например, эксперт рекомендует использовать шампунь с увлажняющими и противогрибковыми компонентами.

«Распространенная ошибка — мыть голову слишком редко из-за страха усилить выпадение волос, вызванное себореей. На самом деле редкое мытье усугубляет жирность и может привести к раздражению и воспалению кожи головы», — подчеркнула Наталья Михайлова.

Помимо этого, врач-дерматовенеролог посоветовала россиянам осенью чаще использовать маски и сыворотки для кожи головы с витаминами, аминокислотами и гиалуроновой кислотой.

При более выраженном псориазе (кожа головы покрыта плотными белыми корками. — Прим.ред.) Михайлова посоветовала пройти курс пилингов с салициловой кислотой.

Ранее 5-tv.ru писал о том. какие продукты важны для здорового сердца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

16:40
В Русском доме Буэнос-Айреса провели «Мост Правды Донбасс — Аргентина»
16:29
Без учета интересов Палестины: «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией
16:15
Умер звезда комедии «Три плюс два» Геннадий Нилов
16:12
«Противоречит Трампу»: Лавров про позицию спецпредставителя США Келлога
16:07
Борьба с зудом и шелушением: врач раскрыла секреты ухода за кожей головы осенью
15:54
Неидеальная драгоценность: чем природный бриллиант отличается от лабораторного

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео