Ради жизни на земле: семье младшего лейтенанта Чиркова вручили медаль «Золотая Звезда»

Семье младшего лейтенанта Чиркова вручили медаль «Золотая Звезда»

История подлинного героизма, которая наверняка займет свое место в учебниках истории. Константин Чирков вместе со сослуживцами попал в окружение в Курской области. Спустя несколько часов боя он дал штурмовой группе команду на отступление, где почти все были ранены, а после вызвал огонь на себя. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин — о примере истинного мужества.

Кажется, эта история воплощения в жизнь фразы «Награда всегда найдет своего героя». Семье младшего лейтенанта Константина Чиркова вручили высшую государственную награду страны — медаль «Золотая Звезда».

«Каждая звезда — это история подвига. Но с вашим супругом это особый случай. Он был штурмовой группой. В штурмовой группе почти все были ранены, и он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился по радиосвязи, что они благополучно дошли, и вызвал на себя», — отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Когда враг уже был вокруг обороняемой позиции, Чирков принял это тяжелое решение. Еще несколько раз успел скорректировать работу артиллерии.

«Залететь, закрепиться и держать оборону. И через него должны были двигаться дальше наши. По нему работали со всего. Летело все, начиная от малых БПЛА с бросами, дроны „камикадзе“, гексокоптеры», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Шорец».

Ноябрь 2024 года. Гвардейский десантно-штурмовой полк ВДВ, в котором служил Константин Чирков, перебрасывают в Курскую область. Враг планирует штурм. Наши подразделения должны его опередить, начать атаку укрепрайона. Группа Чиркова выдвигается на квадроциклах. Он идет первым.

«Спешили сразу гранатометами, отработали одноразками. Закидали гранатами. Эффект внезапности», — рассказал заместитель командира батальона с позывным «Корнет».

Несколько блиндажей были взяты практически без сопротивления. Противник от такой дерзости опешил, начал контратаку. В сторону укрепрайона бросили пехоту, тяжелую технику. Подразделение Чиркова заняло оборону. Бой непрерывно шел несколько часов.

«Уже со всех сторон, плотно при поддержке боевых машин иностранного производства. Bradley постоянно там выкатывались», — рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным «Бикус».

«Высадился десант украинский, и они начали штурмовать. Технику посжигали большую часть. Сначала мы пробовали сбросами. Сбросами и FPV-дронами чем могли — помогали. Подключилась наша артиллерия. Чир корректировал сам артиллерию, по разрывам», — дополнил «Шорец».

Помог опыт в минометном расчете. Группа в укрытии не могла видеть всех передвижений. В итоге были уничтожены четыре броневика. По рассказам сослуживцев, в какой-то момент на прямую наводку выехал вражеский танк, артиллерию на него Чирков навел лично. Но силы были не равны.

«Он дал команду на отступление своим двум выжившим бойцам и прикрывал их. Они доложили ему, что они отошли. И он продолжил вызывать огонь на себя», — рассказал «Корнет».

Бился до самого конца, спас своих людей, уничтожил противника. В жизни — скромный, спокойный человек.

«Он чересчур добрый, такой спокойный был, скромный. Взвод был у него нормальный, все парни достойно воевали, все. Никто не подводил никого никогда», — рассказал «Бикус».

Большая дружная семья. Три дочери. Софья, Анна и Василиса. На вопросы домашних о боевых выходах всегда отвечал кратко — «все нормально, справляемся». Поэтому и жена была спокойна.

У него был солидный боевой опыт и государственные награды. Две медали «За отвагу» и Орден Мужества. Он пережил многое на других направлениях фронта. Курская область стала особенной для многих бойцов, которые выполнили задачу и ценой жизни отстояли нашу землю.

