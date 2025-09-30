«Противоречит Трампу»: Лавров про позицию спецпредставителя США Келлога

Лавров: у спецпредставителя США Кита Келлога проукраинская позиция

Суждения специального представителя США Кита Келлога расходятся с официальной позицией Вашингтона. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после выступления на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Кит Келлог <…> выступает с абсолютно проукраинских позиций, хотя президент Трамп (Дональд Трамп — лидер Соединенных Штатов. — Прим. ред.) всегда говорит, что он посредник, и Украина с Россией должны решать напрямую», — отметил министр.

Он напомнил, что Келлог недавно публично советовал представителям киевского режима пока что принять, что часть их бывших земель вошли в состав РФ, и не волноваться о дальнейших территориальных проблемах.

Спецпредставитель сослался на историю стран Прибалтики, которые не признавались многими государствами как часть Советского Союза, а после распада СССР они стали независимыми. Такая риторика расходится со словами Трампа, подчеркнул Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европе нужно быть готовой поддерживать Украину без участия США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.