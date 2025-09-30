СВР: Украина готовит провокацию в Польше против России

Киев готовит новую провокацию, которая должна развязать вооруженное противостояние между Европой и Москвой. Об этом заявили в нашей Службе внешней разведки (СВР).

Согласно полученным данным, украинские спецслужбы хотят забросить в Польшу диверсионно-разведывательную группу, которая якобы будет состоять из военных России и Белоруссии. На самом деле в нее войдут украинские боевики. Они дадут признательные показания о попытках Москвы и Минска дестабилизировать обстановку в Польше.

Чтобы усилить общественный резонанс, все произойдет рядом с объектами критической инфраструктуры. По информации СВР, этот сценарий Украина готовит вместе с польскими спецслужбами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше задержали подозреваемого в причастности к теракту на «Северных потоках».

Задержан гражданин Украины Владимир З. Мужчина был объявлен в розыск по европейскому ордеру на арест, выданному немецким судом. Арест прошел в городе Прушкув, в ближайшее время ожидается начало процедуры экстрадиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.