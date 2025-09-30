В Польше задержали подозреваемого в причастности к теракту на «Северных потоках»

В Польше задержан гражданин Украины, которого Германия подозревает в причастности к диверсии на газопроводе «Северные потоки».

Задержан гражданин Украины Владимир З., сообщили 30 сентября в радиостанции RMF FM.

Мужчина был объявлен в розыск по европейскому ордеру на арест, выданному немецким судом. Арест прошел в городе Прушкув, в ближайшее время ожидается начало процедуры экстрадиции.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года, когда на трубопроводах были зафиксированы два мощных подводных взрыва. Сейсмоцентр Швеции, глава которого Бьерн Лунд сообщил о природе взрывов, подтвердил наличие следов взрывчатки на месте повреждений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Мордовии задержали совершавшего поджоги на железных дорогах юношу. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.