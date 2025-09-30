Царский подарок: Король Бахрейна получил от Путина двух камчатских соколов

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

Передача птиц является олицетворением крепких дипломатических отношений между странами.

С какими странами Россия находится в хороших отношениях

Фото: Reuters/Mohamed Al Hammadi / UAE Preside

Король Бахрейна получил от Путина в дар двух камчатских соколов

Королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе были переданы в дар два камчатско-чукотских кречета от имени президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Министерства природы РФ.

Эти редкие хищники были специально выращены по передовым технологиям в питомнике Соколиного центра «Камчатка» и торжественно переданы королю Бахрейна директором организации Шухратом Разоковым в знак дружбы и партнерства между странами.

«Продолжение и укрепление нашего совместного взаимодействия открывает путь к долгосрочному партнерству между странами, основанному на глубоком понимании и уважении к общему культурному наследию», — сообщил директор Соколиного центра «Камчатка».

Директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природы России Иван Кущ подчеркнул, что передача двух кречетов совпала с 35-летием установления дипломатических отношений между Россией и Бахрейном.

Кущ также отметил важность совместных традиций соколиной охоты, которые способствуют укреплению межгосударственных связей и сохранению редких видов птиц.

В рамках визита российской делегации в Королевство Бахрейн в Высшем совете по экологии Королевства Бахрейн состоялась встреча, на которой обсуждалось развитие совместных природоохранных проектов.

Мероприятие стало продолжением совместного сотрудничества в рамках подписанной в 2023 году декларации по сохранению популяции кречетов между Высшим советом по экологии Бахрейна, Фондом Росконгресс и Соколиным центром «Камчатка».

Царский подарок: Король Бахрейна получил от Путина двух камчатских соколов
