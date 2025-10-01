Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

В России праздник был введен в 1992 году.

Когда отмечается День старшего поколения в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пожилых людей столицы с Днем старшего поколения. Об этом мэр Москвы сообщил в личном блоге социальной сети MAX.

Сергей Собянин выразил слова благодарности, а также передал поздравление людям старшего возраста.

«Спасибо вам, дорогие ветераны, за все, что вы сделали для нынешних и будущих поколений, для нашего любимого города и великой страны. Желаю вам, вашим родным и близким бодрости духа, здоровья, благополучия и всего самого доброго», — добавил Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что заслуги старшего поколения — основа прогресса Москвы и России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием.

К юбилею в театре подготовили особую программу. В числе мероприятий — торжественный вечер и премьера оперы «Волк и семеро козлят», созданной специально к 95-летию учреждения.

