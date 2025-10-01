Семеро детей и гостевой брак: Дана Борисова раскрыла детали личной жизни

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

С кем встречается Дана Борисова

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Дана Борисова раскрыла детали личной жизни c бизнесменом

Телеведущая Дана Борисова в эфире федерального канала поделилась подробностями личной жизни с 45-летним бизнесменом Кириллом.

Во время съемок Борисова рассказала о своем возлюбленном, отметив его профессиональные и человеческие качества. Она назвала Кирилла «королем рыбного бизнеса» и подчеркнула, что он уделяет ей внимание и заботится о детях, которых у него семь от пяти женщин.

«Кирилл — король рыбного бизнеса. Он любит водить меня по магазинам, уделять внимание. У него 7 детей от пяти жен — и они все „в шоколаде“. Он очень ответственный мужчина», — рассказала Борисова.

Пара состоит в отношениях уже год. Телеведущая охарактеризовала эту связь как «гостевой брак». Такой формат, по словам Борисовой, удобен из-за частых командировок Кирилла.

Звезда также ответила на критику после недавней процедуры биоревитализации лица. По словам Борисовой, негативные комментарии фанатов больше не влияют на ее настроение, так как у нее выработался своеобразный иммунитет. Телеведущая подчеркнула, что оценивает себя сама и ориентируется на собственное мнение, а не на мнения сторонних людей.

«На переделанную я совсем не похожа, и на азиатку тоже. У меня стальные нервы и иммунитет к хейтерам, но даже мне очень неприятны эти дни, когда каждый, кому не лень, обсуждал мою внешность. Мое тело — мое дело. Главное, чтобы я сама была довольна», — сказала телеведущая.

