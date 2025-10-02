Небензя: Сергей Лавров может посетить заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке

В период, когда Россия председательствует в Совете Безопасности (Совбезе) Организации Объединенных Наций (ООН), для участия в ключевых заседаниях Нью-Йорк может посетить глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом на пресс-конференции сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Мы этого ожидаем. Это пока не подтверждено, но мы с нетерпением ждем его (Сергея Лаврова. — Прим. Ред.) участия», — уточнил дипломат.

К тому же Небензя сообщил, что Россия намерена запустить процесс выбора нового Генерального секретаря ООН. Это произойдет пока РФ председательствует в Совбезе организации. Также уточняется, что на 23 и 24 октября запланировано проведение открытых дебатов по Ближнему Востоку и будущему ООН.

О том, что Россия стала председателем Совбеза ООН стало известно 1 октября. Ранее эту должность занимала Южная Корея. Ровно через один календарный месяц Москва передаст свои полномочия Сьерра-Леоне. Ранее Россия занимала данную должность в Совбезе ООН в июле 2024-го и в апреле 2023-го.

