На 92-м году жизни умерла легендарный британский приматолог Джейн Гудолл

Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл скончалась в США в возрасте 91 года. Институт ее имени подтвердил эту информацию.

«Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя Генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл наступила от естественных причин», — говорится в публикации на сайте организации.

Как сообщает Институт, на момент смерти посланница мира ООН находилась в турне с лекциями по Соединенным Штатам Америки.

Всемирную известность Джейн Гудолл принесли ее новаторские работы по изучению жизни и интеллекта шимпанзе, которых она изучала на протяжении 65 лет в Танзании. Ее работы печатались в журнале National Geographic, также она опубликовала собственные книги «Мои друзья — дикие шимпанзе» и «В тени человека», в которых рассказывала о поведении шимпанзе.

Помимо научной деятельности, Гудолл стала глобальным защитником прав человека, благополучия животных, охраны биологических видов и окружающей среды, а также многих других важных вопросов. Джейн была послом мира ООН и удостоена «Президентской медали Свободы», которую ей торжественно ей вручил экс-президент США Джо Байден.

