Россияне смогут поехать без визы еще в четыре страны

МИД РФ заявил о возможном безвизовом въезде россиян еще в четыре страны Африки

В число безвизовых стран для россиян могут войти Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини. Об этом МИД РФ сообщили «Известиям».

Как отметили в внешнеполитическом ведомстве, в настоящее время идет проработка двусторонних соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках российских граждан в четыре страны Африки.

«Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении иностранных партнеров. Говорить о конкретных сроках подписания соглашений пока преждевременно», — сообщили в МИД РФ.

Планируется, что в Замбии можно будет находиться до 90 дней, в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини — до 30 дней.

По словам эксперта Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаила Абасова, отмена виз в четырех странах Африки свидетельствует о ее выходе на мировую туристическую арену. При этом Россия в условиях геополитической ситуации становится желанным партнером.

Сейчас россиянам безвизово доступны 11 стран Африки. Находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР можно до 90 дней, до 60 дней — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 дней — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, до 15 дней разрешено пребывать в Сан-Томе и Принсипи.

Абасов отметил, что в африканских странах по-доброму и с уважением относятся к российским туристам. Однако есть целый ряд сложностей этого направления.

Эксперт выделил высокую стоимость качественных туров и сафари, сложную логистику с обязательными пересадками (прямых рейсов из России нет), языковой и информационный барьер, относительная безопасность в туристических зонах, медицинские риски, а также сохраняющиеся стереотипы о безопасности.

Тем не менее, интерес к посещению Африки продолжает расти, поскольку континент привлекает туристов своей уникальной аутентичностью и природными богатствами.

