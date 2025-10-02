Россияне смогут поехать без визы еще в четыре страны

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 33 0

Африка привлекает туристов своей уникальной аутентичностью и природными богатствами, а теперь еще отсутствием необходимости дожидаться разрешения на посещение.

Какие страны доступны россиянам без виз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД РФ заявил о возможном безвизовом въезде россиян еще в четыре страны Африки

В число безвизовых стран для россиян могут войти Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини. Об этом МИД РФ сообщили «Известиям».

Как отметили в внешнеполитическом ведомстве, в настоящее время идет проработка двусторонних соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках российских граждан в четыре страны Африки.

«Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении иностранных партнеров. Говорить о конкретных сроках подписания соглашений пока преждевременно», — сообщили в МИД РФ.

Планируется, что в Замбии можно будет находиться до 90 дней, в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини — до 30 дней.

По словам эксперта Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаила Абасова, отмена виз в четырех странах Африки свидетельствует о ее выходе на мировую туристическую арену. При этом Россия в условиях геополитической ситуации становится желанным партнером.

Сейчас россиянам безвизово доступны 11 стран Африки. Находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР можно до 90 дней, до 60 дней — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 дней — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, до 15 дней разрешено пребывать в Сан-Томе и Принсипи.

Абасов отметил, что в африканских странах по-доброму и с уважением относятся к российским туристам. Однако есть целый ряд сложностей этого направления.

Эксперт выделил высокую стоимость качественных туров и сафари, сложную логистику с обязательными пересадками (прямых рейсов из России нет), языковой и информационный барьер, относительная безопасность в туристических зонах, медицинские риски, а также сохраняющиеся стереотипы о безопасности.

Тем не менее, интерес к посещению Африки продолжает расти, поскольку континент привлекает туристов своей уникальной аутентичностью и природными богатствами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда можно отправиться в путешествие этой осенью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Трофим и Зосима: что можно и нельзя делать 2 октября
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
5:45
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Киры
5:34
«Пошел запах по школе»: каким веществом отравили детей в Екатеринбурге
5:23
Россияне смогут поехать без визы еще в четыре страны

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео