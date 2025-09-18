Отдых с комфортом: куда отправиться в путешествие этой осенью

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Помимо Турции и Египта можно рассмотреть страны Ближнего Востока.

Где россиянам отдохнуть этой осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Турция и Египет возглавили рейтинг популярных направлений для отдыха у россиян

Осенью 2025 года самыми популярными направлениями для отдыха среди россиян остаются Турция и Египет. Об этом в беседе с Газета.ru рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.

По ее словам, недельный отдых в этих странах обойдется в 120-150 тысяч рублей. На Анталийском побережье в октябре температура воды остается комфортной — около +24-25 градусов, а воздуха — около +27 днем. При этом в Турции действует и длительный безвизовый режим — 60 дней.

Египет может порадовать туристов не только приятной температурой воздуха — около +28–30 градусов и воды — около +26 градусов, но и более дешевыми пакетными турами и инфраструктурой, которая больше заточена под массовый поток отдыхающих.

Эксперт по туризму отметила, что для россиян по-прежнему остаются доступны Вьетнам, Шри-Ланка и Таиланд. Путевка на двоих в эти страны обойдется в 150-200 тысяч рублей. Также обратить внимание можно и на Ближний Восток, где к концу ноября спадает жара, и температура воздуха становится наиболее комфортной.

«На Ближнем Востоке выделяются Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман. В Эмиратах россияне могут находиться без визы до 90 дней, в Катаре действует аналогичный режим, а с июля 2025 года у Омана — безвиз до 30 дней», — уточнила турагент.

Эксперт добавила, что для желающих более уединенного отдыха, отличным вариантом станут Мальдивы. По прилете выдается бесплатная 30-дневная виза. Однако стоить такое путешествие будет вдвое дороже: недельный тур в бюджетных вариантах обойдется порядка 300 тысяч рублей, а на популярные островные курорты — от 400 тысяч рублей и выше.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где еще бюджетно могут отдохнуть россияне в этом году.

