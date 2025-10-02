«Мне приснился сон»: какую свою песню Стас Михайлов посвятил Сергею Есенину

Стас Михайлов посвятил песню «Не держи меня» поэту Сергею Есенину

Народный артист России Стас Михайлов поделился, что песню «Не держи меня» он посвятил поэту Сергею Есенину после того, как классик Серебряного века ему приснился. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-подхода на театрализованном концерте к 130-летию Сергея Есенина «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь».

По словам артиста, Есенин был уникальным человеком, который за 30 лет своей жизни оставил уникальный культурный багаж. Его можно назвать «человеком, отмеченным Богом», а его произведения будут актуальны даже через 100 лет.

Однако, как и большинство гениев, слава нашла Есенина только после его смерти.

«Что характерно для гениев? Эти люди, наверное, при жизни, как большинство творческих и известных людей, они не были оценены полностью. Почему-то слава приходит к таким людям только после их смерти. Жалко, конечно, потому что за 30 лет оставить такой огромный багаж…<…> Уникальный был человек, вот, наверное, характерная фраза для него: „Человек, отмеченный Богом“, человек, который актуален через 100 лет. Это всем нам в назидание и урок, потому что мы хотим ежесекундной славы, ежеминутной славы, а они меньше всего об этом думали, просто делали то, что делали., и оставили свой замечательный след», — поделился артист своими размышлениями о гении.

Исполнитель хитов «Все для тебя» и «Ну, вот и все» подметил, что, если анализировать весь творческий путь Сергея Есенина, то можно сказать, что все его стихи пронизаны грустью и сожалением, что скоро он уйдет из жизни.

«Он понимал или предчувствовал — не знаю. Это, наверное, сложно сейчас говорить о человеке, которого нет, что он чувствовал в тот момент. Но все пронизано грустью, но она какая-то честная грусть», — рассказал артист.

На один из вопросов журналиста, какие произведения больше всего любит артист, Стас Михайлов назвал «Неуютная жидкая лунность…», «Мы теперь уходим понемногу» и «Гори, звезда моя, не падай».

«Когда я взял эти стихи, у меня почему-то не возникало сомнений, увидел и сразу написал музыку вот к этим трем произведениям: „Полевая Россия“, „Мы теперь уходим понемногу“ и „Гори, звезда моя, не падай“. Наверное, они и являются моими тремя самыми любимыми произведениями», — поделился певец.

Артист также рассказал, что в его репертуаре есть одна песня, уникальная — «Не держи меня». Ее певец посвятил Сергею Есенину, после того как однажды ему приснился поэт.

«Я как-то даже настолько был тронут его творчеством, что в репертуаре я ему посвятил песню. Мне приснился сон, что я от его имени ему пою. То есть он как бы поет моими стихами. И вот я написал песню «Не держи меня», — вспомнил Михайлов.

