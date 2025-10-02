Договор стратегического партнерства России и Ирана вступил в силу

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном официально вступил в силу 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Это событие знаменует собой важную веху в истории российско-иранских межгосударственных отношений, достигших качественно нового уровня всеобъемлющего стратегического партнерства», — говорится в публикации.

В дипведомстве отметили, что этот шаг выводит двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства и устанавливает ключевые ориентиры для долгосрочного взаимодействия по всем приоритетным направлениям.

Договор предусматривает укрепление координации на международной арене в условиях формирования многополярного миропорядка, совместные усилия по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, а также противодействие общим вызовам и угрозам.

Документ отражает стратегический выбор руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных и добрососедских отношений, что соответствует коренным интересам народов обеих стран.

