«Новый технологический уклад»: в основе разработок РЖД лежит отечественное ПО 

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 45 0

В России проектируют свои высокоскоростные поезда.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белозеров: отечественное ПО лежит в основе разработок РЖД

Инфраструктура и подвижные составы РЖД проектируются и разрабатываются на отечественном программном обеспечении (ПО). Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров.

«Все, что здесь производится, приоритет, практически 99% — это отечественные разработки. Проектирование ведется на отечественных программных продуктах, формируются новые программы, которые в дальнейшем будут задавать разработки», — подчеркнул лидер РЖД.

Когда говорят об отечественных высокоскоростных поездах, имеют в виду то, что инжиниринговый центр компании полностью спроектировал и разработал в целом подвижной состав и самые сложные элементы движения такого транспорта, добавил Белозеров.

«Вот здесь сейчас формируется новый технологический железнодорожный уклад. Мы выходим на абсолютно новый уровень. ВСМ (высокоскоростной магистраль. — Прим. ред.) ВСМ — это, прежде всего, точность. Каждый элемент должен четко соответствовать заложенным параметрам и давать необходимый результат», — отметил глава РЖД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названы детали строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
В пригороде Манчестера неизвестный напал с ножом на людей
13:45
«Выглядит реально как кринж»: MARGO открыто высказалась о конфликте с Идой Галич
13:30
«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
13:25
«Новый технологический уклад»: в основе разработок РЖД лежит отечественное ПО 
13:11
«Наемные киллеры»: Захарова жестко высказалась о действиях киевского режима
12:57
Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео