Макрон предложил задерживать танкеры с российской нефтью, чтобы нарушить поставки

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

По его словам, таким образом уничтожается бизнес-модель России.

Макрон предложил задерживать танкеры для срыва поставок российской нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать танкеры в море на несколько недель, чтобы сорвать поставки якобы российской нефти. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Его выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

«Вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель, вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели», — заявил французский лидер.

Он также предложил обсудить возможность задержки морских судов совместно со странами, входящими в так называемую «коалицию желающих». Макрон добавил, что эта мера должна осуществляться в тесном сотрудничестве с НАТО.

«Таким образом, „теневой флот“ является очень хорошей целью, если мы хотим повысить нашу эффективность в сокращении этих мощностей. И я думаю, что это очень важный шаг вперед для усиления нашего давления на Россию», — заключил президент Франции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон отверг возможность конфискации замороженных активов РФ.

