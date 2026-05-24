Иностранные журналисты прибыли на место теракта ВСУ в Старобельске в ЛНР

Давид Андриясов
В город приехали более 50 журналистов из 19 зарубежных государств.

Представители зарубежных СМИ прибыли к общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), по которому ранее нанесли удар боевики ВСУ. Об этом 24 мая сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, в пресс-туре участвуют более 50 журналистов из 19 зарубежных государств. 

В ночь на 22 мая украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В момент атаки в здании находились 86 человек. В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом и поручил Минобороны подготовить ответ на действия киевских властей.

Ранее в МЧС сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте трагедии в Старобельске. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура по жертвам теракта. Позже власти республики опубликовали список погибших в результате удара ВСУ по колледжу.

