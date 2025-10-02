«Нет, не ощущаю»: Путин опроверг схожесть с императором Александром I

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Он отметил, что является «избранным народом президентом на определенный срок».

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин опроверг схожесть с императором Александром I

Президент России Владимир Путин опроверг свою схожесть с императором Александром I и подчеркнул, что является избранным народом президентом на определенный срок. Об этом российский лидер сообщил в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Нет, не ощущаю. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница», — подчеркнул Путин в ответ на вопрос модератора дискуссии.

Он также напомнил, что Александр I объединил Европу силой, победив врага, который вошел на нашу территорию.

«Мы помним, что он делал Венский конгресс и так далее, с точки зрения того, куда двигался мир. Ну, это спорно, пускай историки там дадут оценки, спорная вещь, надо ли было восстанавливать монархии, везде и вся такая и как бы попытаться вернуть колесо истории чуть-чуть назад», — говорит президент России.

На XXII ежегодном форуме клуба «Валдай» ключевым вопросом стало обсуждение новой модели мироустройства, основанной на уважении суверенитета государств и принципах взаимовыгодного партнерства.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

Заседание будет включать в себя пленарные заседания, тематические дискуссии и презентацию докладов, в ходе которых будут обсуждаться вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:14
«Мы очень гордимся»: Путин о храбрости и героизме русских солдат
20:10
«Как корабль назовете — так он и поплывет»: Путин о министерстве войны в США
20:06
«Нет, не ощущаю»: Путин опроверг схожесть с императором Александром I
20:00
Путин: многие международные площадки утратили свой смысл и деградировали
19:55
«В кокошниках — это радует»: Путин оценил женские национальные наряды
19:52
«Уймитесь»: Путин посоветовал элите в ЕС заняться своими проблемами

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео