Путин высказался о выборе девушек в пользу национальной одежды

Молодые девушки на мероприятия приходят в кокошниках, в русских нарядах, что показывает их внутреннюю защиту от негативного мирового влияния. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«Девушки, которые где-то отдыхают в барах и так далее, приходят в кокошниках и национальных нарядах. И меня это радует», — сказал он.

По словам российского лидера, такое положение вещей значит, что, несмотря на все попытки разложить русское общество изнутри, зачинщики этого действия ничего не добиваются. У молодых людей, как подчеркнул Путин, есть внутренняя опора против попыток повлиять на них.

«Это говорит о зрелости российского общества», — заключил президент РФ.

Текущая и основная тема XXII заседания клуба «Валдай», который проходит ежегодно, заключается в формировании новой архитектуры международных отношений, в центре которой располагается уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Ключевое направления нынешнего заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие пройдет с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем поучаствуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, в числе которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программе заседания числятся пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой происходит обсуждение вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин пояснил, что для Запада народ Украины — расходный материал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.