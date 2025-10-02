«Лучше начать договариваться»: Путин рассказал об огромных потерях в рядах ВСУ

Путин: потери ВСУ за сентябрь составили 44700 человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сентябрь составили 44700 человек, из них почти половина — безвозвратные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«В чем на сегодняшний день проблема: оружие-то поставляют ВСУ достаточно, сколько нужно — столько и поставляют. Вот за сентябрь потери где-то 44700 человек ВСУ, из них почти половина безвозвратные», — сказал российский лидер.

Это больше, чем возможности украинских боевиков восполнить личный состав, отметил президент РФ. При этом с января по август этого года в рядах украинской армии числится почти 150 тысяч дезертиров.

«С учетом потерь ВСУ Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться», — сказал российский президент.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

