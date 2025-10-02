«Ну это глупость»: Путин о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Путин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО — глупость

Проблем с Финляндией и Швецией у России никогда не было до того, как эти страны, присоединившись к НАТО, не потеряли нейтральный статус. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

«Это глупость. У нас ведь не было никаких проблем ни со Швецией, а тем более с Финляндией. У националистической части стран могли возникнуть подозрения или опасения, что происходит тихое внедрение России, но если что-то не нравится, примите меры. Решить можно все», — сказал российский лидер.

Однако вступление в НАТО, в блок, по словам Путина, который проводит агрессивную политику в отношении России, не ясно. По словам российского лидера, все, что Россия хотела решить со Швецией, она решила в ходе Полтавской битвы, а все вопросы с Финляндией Россия урегулировала в результате Второй мировой войны.

При этом Путин напомнил, что в магазинах Хельсинки можно было оплачивать покупки российскими рублями, а в приграничных районах размещали вывески на русском языке. Также в стране активно развивался туризм.

«Россия собиралась захватить Хельсинки? Или Стокгольм? Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России. Теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — подчеркнул Путин.

Решение об отказе от политики нейтралитета Швеция и Финляндия приняли после начала специальной военной операции на Украине. Заявки на вступление в НАТО оба государства подали в мае 2022 года. Финляндия вступила в альянс в апреле 2023 года, а Швеция через год — в марте 2024 года.

